Caridad y Egoísmo

El jesuíta san Pedro Claver, misionero de Cartagena de Indias, Colombia, en el siglo XVII, lamentaba como “la pasan mejor los perros, que los esclavos negros”. Y no les hablaba de Dios a los más de 300 mil esclavos traídos de África a América; primero los curaba, les daba de comer, y después les bautizaba. Lo han inmortilazo como el “esclavo de los esclavos negros”.

Si usted dice que es judío, musulmán o cristiano. Dele una revisada a su conciencia a ver qué tipo es: laxa, perpleja, obtusa, o de plano no tiene consciencia o está atrofiada.

En rueda de prensa en la casa de los misioneros de la Caridad, cerca a Otay; a la Madre Teresa de Calcuta un reportero le cuestionaba sobre cómo en situaciones económicas tan difíciles en el ámbito internacional (1993), de qué forma la Madre de la Caridad procedía para sostener más de 500 casas para huérfanos, hospitales, migrantes, ancianos, en todo el mundo. La Madre Teresa con sencillez respondió que Nosotros no nos guiamos, en nuestro servicio a los pobres, por las fluctuaciones del mercado internacional; nos guiámos por la Providencia de Dios que nunca nos falla”.

En la alcantarilla de la esquina del Seminario Diocesano de Tijuana, en la décima y ocampo, no tiene tapadero de hierro, tiene un cartón con madera porque al interior viven personas, a modo de un bunker urbano. Igual que los de Nueva York hasta donde bajó la Santa Madre Teresa llevando de la mano a Lady Diana, la princesa inglesa. Para mostrarle como viven las personas que necesitan nuestra caridad.

