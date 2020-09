LA EXPLOSIÓN DE LA BOMBA DE TIEMPO

Por Psicólogo Alfredo López

Durante muchos años observé la conducta de mis hijos, en la multitud de opiniones escuché todo tipo de elogios, así como grandes y severas críticas. Fue necesario enfocarme y al ser quien realmente les conoce y sabe de sus necesidades, tomé mis propias decisiones. Los años de su infancia transcurrieron como la brisa de cada mañana, no me di cuenta lo rápido que esos años tan hermosos quedaron atrás en un interminable baúl de recuerdos. Sin percatarme a totalidad de lo persistente que es mi predecible, temerosa y muy desordenada personalidad, a mis hijos en el día a día los llene de mí. Lo hice en la poca o mucha convivencia, en mis consejos y opiniones, pero sobre todo en mi manera de vivir en este mundo, al enseñarles cómo enfrentarlo ante el ejemplo de mi propia vida.

Insostenible ante los peligros, fue el permitirles el reto de tener que volar. Quisiera decir que cuando ese momento llegó estuve a plenitud con ellos, pero quizás descansé al creer lo que había sido mi trabajo en esos años de preparación en su infancia y adolescencia. Quizás más bien no enfrenté lo turbada y agitada que siempre ha sido mi vida, por eso muchas veces dudé si era legitimo el verles un tanto de lejos o si realmente solo era negligencia ante el estilo tan agotado y violento que hoy en día la mayoría elegimos para vivir.

Tenemos en nuestras manos en la oportunidad de educarlos algo similar de forjar en ellos un corazón al estilo bomba de tiempo. Se construye paso a paso con la persistencia de un objetivo fijo, se eligen la calidad de valores que definirán su efecto en este mundo, se programa y se dirige a realizar el propósito para el que ha sido preparado.

Ante esta verdad un día definitivo la bomba en la vida de mis hijos explotó. Eran innegables sus efectos y los cambios que su conducta efectuaban en su entorno y en su propia vida. Era un hecho que la explosión provenía de ellos, yo tan solo fui testigo de lo que mi educación había programado. La bomba en ellos explotó e hizo gran daño y derrumbe a la mediocridad. Fueron muchos en su generación los que se aferraron a llevarlos a ese estilo tan erróneo de vivir, pero en su determinación vencieron. La multitud de explosiones siguió en su pasión por el buen aprendizaje, los conocimientos básicos los intensificaron al adentrarse con entusiasmo a conocer más y allegarse a personas similares a ellos que causaron en buen efecto una multitud de otras grandes explosiones para derrumbar mayormente posible la ignorancia y la infelicidad.

Es vital que entendamos que siempre hay en los hijos y en como los hemos educado un efecto innegable, una bomba de tiempo que definirá en gran medida la forma en que has preparado el cómo su vida ha de estallar. La explosión no tiene porqué ser negativa llevándose en ellos el respeto a los padres, la obediencia, el amor al trabajo, al prójimo y al representar sin vergüenza lo que has hecho en su vida espiritual.

Recuerda y nunca dudes que en el cómo decides educarlos, verás algún día en la vida de tus hijos la forma en que su vida explotará. Aun en la imperfección que tenemos todos como padres, tiene que ser nuestro objetivo que ellos derrumben con valentía todo lo negativo que el mundo y la vida les presentará en adversidad.