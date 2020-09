El COVID-19 ha dejado muchos vacíos en nuestras familias y no es momento de rendirse: Enrique Clausen Iberri

NO ES MOMENTO DE RENDIRSE ANTE EMBATES DE LA PANDEMIA

Eloy Herrera

La pandemia por COVID-19 tocó fuerte a Sonora, ya que se ha llevado muchas vidas y está dejando vacíos en las mesas familiares, por lo que no se deben relajar las medidas de prevención, destacó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora pidió a la población que al salir de casa lo hagan cumpliendo la regla de tres, ya que al momento no existe una vacuna que funcione para este virus.

¿Qué ayuda a vencer el virus? Que al salir a trabajar lo hagas con todos los cuidados y cumplas la regla de tres: cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.

No tomes a la ligera las estadísticas, recuerda que no hay fórmulas mágicas, no hay remedios caseros, ni vacuna aún en ninguna parte del mundo que funcionen para evitar el virus, indicó.

Clausen Iberri mencionó que el COVID-19 no tiene rostro, no se sabe dónde puede estar o qué persona lo trae, por lo cual es importante actuar con mucha precaución.

En Salud Sonora no vamos a dejar de insistir en darte las recomendaciones todos los días.

Tomar las medidas que sean necesarias para que no te contagies, porque estamos jugando de tu lado de la cancha contra el virus, necesitamos de ti, señaló.

