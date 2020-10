Luz Pesqueira

YUMA, Arizona

REBROTE DE COVID-19 EN EL CONDADO DE YUMA

Luego de que en septiembre el Condado de Yuma tuviera un dramático descenso en el número de hospitalizaciones y casos de COVID-19, llegó octubre con un innegable rebrote, asociado probablemente a la relajación de las medidas de protección de entre los miembros de la comunidad.

El Distrito de Salud Pública del Condado de Yuma expuso que en las últimas semanas, informes de reuniones más grandes de lo recomendado, la falta del uso de cubrebocas y el incumplimiento en general de las medidas de precaución han circulado en las noticias, redes sociales y les han sido reportadas directamente, por lo que exhorta a redoblar esfuerzos para que lo ganado no se pierda.

“Somos plenamente conscientes de las actividades que están ocurriendo y que amenazan con crear un aumento de casos en todo el condado de Yuma”, indicó Susan Thorpe, administradora del condado. “Hemos dicho esto antes y no podemos enfatizarlo suficiente que depende de todos seguir rigurosamente las pautas vigentes mientras abrimos lentamente”.

No es ningún secreto, explicó, lo que sucederá dado el claro aumento en los números de positividad. Aunque no habla del aumento en hospitalizaciones, estas han pasado de una decena a 31 el 26 de octubre, lo que podría estar relacionado a que los pacientes han aprendido que mientras mas temprano se atiendan tienen un mejor pronostico y acuden de manera temprana a buscar ayuda, de acuerdo con el presidente de la Mesa de Supervisores del Condado de Yuma, Tony Reyes.

Diana Gómez, directora del Distrito de Salud Pública del Condado de Yumaexpuso que luego del gran aumento de casos y a medida que la extensión de la propagación en la comunidad disminuyó a moderada, muchas empresas y escuelas reabrieron.

Reyes expuso su preocupación por la evidente fatiga que está experimentando la gente ante las restricciones, pero debido a que vienen días como Acción de Gracias o el Black Friday, es necesario no aflojar el acelerador, mientras no se tenga una vacuna.

En cuanto al futuro del cierre de la frontera a los viajes no esenciales, comentó que entendemos cómo es vivir en la frontera y el cierre al turismo hace poco para frenar el contagio.

“Estamos en una etapa en que la gente conoce las medidas de protección, que se implementan tanto en el lado mexicano como en el americano y mientras no abran la frontera a los viajes no esenciales, no vamos a poder regresar a una semi normalidad en el aspecto económico”.