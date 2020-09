TRABAJA SONORA EN BIOSEGURIDAD

Redacción

SAN LUIS RÍO COLORADO.-

Para ofrecer al turista certeza y confianza que el lugar que visitará, contará con personal capacitado para atenderlo y evitar contagios.

La Secretaría de Economía, a través de la Comisión de Fomento al Turismo, realizará un curso de capacitación virtual a empresas o personas.

Que se dedican al sector hotelero, restaurantero y otros tipos de prestadores de servicios turísticos.

De esta manera, resaltó la importancia del programa el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada.

Que busca dar certeza al turista nacional y extranjero que los destinos de Sonora se preparan para recibirlos con todas las medidas preventivas requeridas.

Para nosotros, la capacitación es elemental, si no sabemos el cómo, no vamos a llegar al dónde, eso me queda claro;

Sabemos que la pandemia ha afectado al sector turístico y lo tenemos que ir diseñando e irnos preparando para enfrentar todas esas adversidades, expresó.

El hecho de que inversiones en el sector turístico continúen, muestra que se está apostando al sector y al estado, subrayó el titular de Economía.

En esta primera etapa serán mil 500 unidades económicas o empresas, del sector hotelero, restaurantero y otros tipos de prestadores de servicios turísticos.

Las capacitaciones empezarán a impartirse a partir de la próxima semana de manera virtual, no tendrá costo para las empresas ni sus trabajadores.

