MIRA LO QUE VE EL SAT COMO INDEBIDO EN FACTURAS

Si has aumentado el precio de un bien o servicio cuando emites una factura o estableces un plazo límite para otorgar este comprobante, ten cuidado, porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) calificó estas prácticas como indebidas.

Si has aumentado el precio de un bien o servicio cuando emites una factura o estableces un plazo límite para otorgar este comprobante, ten cuidado, porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) calificó estas prácticas como indebidas.

El SAT detectó casos en los que se incrementa el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. Sin embargo, el precio debe incluir el IVA, sin importar si se solicita o no la factura.

El SAT detectó casos en los que se incrementa el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura. Sin embargo, el precio debe incluir el IVA, sin importar si se solicita o no la factura.

«(Incrementar) el precio es una práctica demasiado común, no es correcta, es totalmente fuera de la Ley, pero es muy común que suceda eso», dijo Elio Zurita, integrante de la Comisión técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

«(Incrementar) el precio es una práctica demasiado común, no es correcta, es totalmente fuera de la Ley, pero es muy común que suceda eso», dijo Elio Zurita, integrante de la Comisión técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Ojo con negar o que te nieguen una factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción, pues es una práctica indebida. El SAT aclaró que “se puede emitir con posterioridad, mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación”.

Ojo con negar o que te nieguen una factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción, pues es una práctica indebida. El SAT aclaró que “se puede emitir con posterioridad, mientras sea en el mismo año en que se realizó la operación”.

“Si este campo no lo proporciona el receptor, se deberá utilizar la clave ‘P01Pordefinir’ o bien la que señale el receptor”, explica el órgano fiscalizador.

“Si este campo no lo proporciona el receptor, se deberá utilizar la clave ‘P01Pordefinir’ o bien la que señale el receptor”, explica el órgano fiscalizador.

“El contribuyente que solicita la factura sólo debe proporcionar verbalmente su información, cualquier dato adicional a los manifestados no son requisitos para la emisión”, menciona el fisco.

“El contribuyente que solicita la factura sólo debe proporcionar verbalmente su información, cualquier dato adicional a los manifestados no son requisitos para la emisión”, menciona el fisco.