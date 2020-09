‘AMENAZA AMLO LA DEMOCRACIA’

(08 septiembre 2020).-

Al acusar al Presidente Andrés Manuel López Obrador de poner en riesgo la democracia y atizar la confrontación política desde sus conferencias mañaneras, 10 Gobernadores que conforman la Alianza Federalista dejaron ayer la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Al anunciar su salida de esta agrupación, creada en 2001, los 10 Mandatarios federalistas -una tercera parte de los agrupados en Conago- reconocieron que la intención es convertirse en un contrapeso ante esa visión centralista, que concentra recursos para obras de infraestructura y programas sociales con base de apoyo popular.

“Es válido defender posiciones, pero lo que no está bien es desdeñar y descalificar a quienes no piensan como él; sin embargo, desde Palacio Nacional se lanza lo que pareciera ser una advertencia tajante: ‘estás conmigo o estás contra mí’. La unidad nacional no se puede traducir nunca en torno al Presidente, sino en torno a las instituciones democráticas”.