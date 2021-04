Intenta “corregir” a la fuerza orientación sexual de su hija

El pasado 8 de abril, Alondra Zamudio denunció en su cuenta de Twitter la desaparición de su pareja, Verónica Fonseca Diaz, a quien ella asegura, su familia la internó en un centro de rehabilitación para “arreglar sus problemas”, en referencia a su orientación sexual.

Verónica Fonseca es originaria de Jalisco mientras que Alondra es de Arandas, ambas mantenían una relación. La joven narró que tras el fallecimiento del padre de su pareja, esta acudió a la capital del estado de Colima, para el novenario de su padre, pero que se vio interrumpido porque fue diagnosticada con varicela y esto la obligó a mantenerse en casa bajo los cuidados de su abuela, prima y su madre. “Vero, estaba en constante depresión, principalmente por el fallecimiento de su padre”, escribió.

Pese a la distancia, mantenían comunicación a través de mensajes de texto en los que Verónica le confiaba que “su mamá no la dejaba de hacer sentir mal”.

“Desde que Vero confío en abrirse con su mamá, ha sido un constante no entenderla y hacer su vida imposible, tal es el grado que su mamá la ha llegado a correr de su casa solo por la diferencia de ideas y por el hecho de que ande con una mujer, la llegó a golpear”.

Alondra Zamudio explica que alrededor de las 13:30 horas del 7 de abril dejó de recibir mensajes de ella, creyendo que tal vez estaba alistando todo para viajar hacia Arandas. “Aprox a las 17 hrs se me ocurrió marcarle debido a la preocupación. Llamada que no fue atendida por Vero si no por su madre”.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco dijo que ya se implementa búsqueda de Verónica Fonseca con perspectiva de identidad sexual bajo la presunción de ECOSIG.

“Desde las primeras horas del viernes 9 de abril, la dirección de Diversidad Sexual de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco, ha brindado acompañamiento jurídico a Alondrra para iniciar un procedimiento de búsqueda”, informó el director de Diversidad Sexual en Jalisco, Andrés Treviño.

Por: El Universal