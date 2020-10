ANULAN ORDEN DE APREHENSIÓN A EVO

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-

La Justicia de Bolivia determinó anular una orden de aprehensión contra el ex Presidente Evo Morales como parte de una demanda por sedición y terrorismo, de acuerdo con medios locales del país.

El fiscal Marco Antonio Cossío dijo que se debía a errores de procedimiento.

Con ello el ex Presidente no tiene ninguna orden de detención pendiente, aunque enfrenta media docena de demandas ante la justicia, entre ellas una por sedición y fraude electoral.



“El juez concedió a la tutela porque en el análisis de los antecedentes que hizo, el juez vio la vulneración de sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no se citó debidamente al expresidente”, dijo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino, de acuerdo con el diario El Deber.

Sin embargo, señalan, continuarán las investigaciones por el delito de terrorismo por presuntamente coordinar un cerco a ciudades para dejarlas sin alimento.

Desde su exilio en Buenos Aires, Morales declaró a una radio local que esta semana definirá “cuándo y cómo” regresa a Bolivia.

Todavía no se sabe el papel que jugará el ex Presidente, pero el Presidente electo, Luis Arce, dijo que no gobernará a la sombra de Morales tras su triunfo en primera vuelta con 53 por ciento de los votos.



