BAJAR LA GUARDIA PODRÍA DISPARAR CONTAGIOS

Bajar la guardia y relajarse podría disparar los contagios ante un virus tan traicionero como el Coronavirus (COVID-19), por lo que hay que mantener las medidas y protocolos necesarios para enfrentar esta pandemia, enfatizó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud indicó que no es momento de relajarse y echar a perder el esfuerzo que como sociedad se ha hecho para enfrentar un virus tan complicado como el coronavirus COVID-19.

El riesgo de contagio en la entidad aumenta de manera importante consorme aumenta la actividad económica en los diferentes municipios. Por ese motivo las autoridades llaman a la población a redoblar esfuerzos para evitar el contagio de la pandemia.

“No creas que ya no te puedes contagiar, no tires por la borda el gran esfuerzo que tú y muchos como tú han hecho, sigamos cuidándonos entre todos, las cifras y los números pueden cambiar en cualquier momento porque el Coronavirus no tiene palabra de honor y está esperando un descuido tuyo para volver a disparar los contagios”, aseguró. Dio a conocer que, al momento, se tiene un 15 por ciento de ocupación hospitalaria en instituciones públicas y 33 por ciento en instituciones privadas.