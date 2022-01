CULPA ALCALDE A PERIODISTAS POR ‘DISTORSIONAR’ VIOLENCIA

Llama alcalde Santos González a los sanluisinos que no haga mucho caso de lo que sale en las redes sociales y esperar a los comunicados oficiales del gobierno.

En una semana para “patear el bote”, el presidente municipal señaló a periodistas “adversarios” y “perversos” por presuntamente manipular la información en torno a la ola de violencia que azota a los sanluisinos.

Acompañado del comisario de seguridad pública y del secretario del Ayuntamiento, en su tradicional mensaje de los viernes en la radio, Santos González Yescas arremetió contra los medios de comunicación “desalineados” a su gobierno, y los calificó de irresponsables.

“…en lo mediático, nuestros amigos periodistas…que es serio esto, ahorita es una carnita para ellos, es una burla lo que están haciendo, es una irresponsabilidad lo que hacen…que no sea carnita para nuestros adversarios, menos para los perversos”, acusó el presidente municipal en su postura, tras los acontecimientos violentos que han dejado 21 ejecutados en 25 días del mes de enero.

Santos González pidió a los sanluisinos que no se crean todo lo que sale en las redes sociales, que mejor se esperen a que el gobierno municipal, emita comunicados oficiales a través de las páginas del Ayuntamiento y la personal del alcalde.

“…hay muchos bots (sic), que no mal informen a la ciudadanía, ahí sacan que pasó esto (sic), y son totalmente mentiras, no les hagan caso a todo que sale, se ha distorsionado mucho, todo esto…”, agregó.

Entre tanto, recordó los eventos violentos registrados en administraciones municipales pasadas, y aseguró que en ese entonces, no se les criticó a los alcaldes, sino que fueron solidarios con ellos.

“…un expresidente nos echaba la culpa, pero les voy a recordar, sin justificarme, eran problemas de magno impacto, cuando asesinaron a varios comandantes, en agosto de 2017, seis muertos en un día, y claro que no nos da gusto, pero también hay que decírselo a la gente…ya se les olvidó lo que vivimos en ese tiempo y no los criticamos, nos solidarizamos con ellos”, sostuvo González Yescas.

MIÉRCOLES ROJO: ¿ATÍPICO?

“Lo que ha estado pasando los últimos días, ha venido a empañar a nuestra administración, que la hemos hecho principalmente para la gente que más necesita, estando bien ellos, vamos a estar bien absolutamente todos”, subrayó el presidente.

Luego de los acontecimientos del miércoles pasado, en los que murieron 4 personas y otras cuatro resultaron heridas -dos de ellas víctimas del fuego cruzado entre delincuentes-, el presidente municipal consideró el caso como “atípico”.

“Desafortunadamente el caso que nos pasó en una tienda fue atípico, pero asumimos las consecuencias también…”

De igual forma Santos González lamentó los efectos colaterales en el evento, en los que salieron heridos una mujer y un adolescente que estaban de compras en el supermercado.

“…sí ha habido efectos colaterales, pero no ha habido fallecidos, afortunadamente…yo le pido a la ciudadanía que nos entiendan, que nos comprendan, pero nosotros vamos a seguir realizando nuestro trabajo siempre”, declaró el jefe de la comuna.

¡SORPRENDIDO!

El presidente municipal dijo estar sorprendido por la solidaridad expresa y pública de los dirigentes de Canaco y Canacintra en un desplegado que circuló en redes sociales y de ex presidentes municipales.

“…a mí me sorprendió, por ejemplo, el desplegado de Canacintra y de Canaco…también la solidaridad que han mostrado ex presidentes municipales como Leonardo Guillen o Rubén Espino y párenle de contar”, señaló González Yescas.

Como se recordará organizaciones empresariales (Canaco y Canacintra) emitieron un comunicado conjunto en el que, por un lado, justifican la postura del alcalde y por otra haciendo un llamado al gobierno estatal y federal a que asuman la responsabilidad que les corresponde.

INSISTE ALCALDE: SAN LUIS ES SEGURO…

A pesar del reclamo casi generalizado del pueblo sanluisino por la violencia, el alcalde aseguró que todavía tenemos un San Luis seguro.

“Yo me doy rondines (por la ciudad), a la tortuga (parque), a diferentes parques recreativos, por la línea (fronteriza), la (agencia) Fiscal donde hay mucha gente…y yo veo a la gente contenta, también me mandan mensajes de que están conscientes del problema que hay en San Luis, pero todavía tenemos un San Luis seguro”, dijo Santos en los micrófonos de la Radio, el pasado viernes.

Insistió en que la línea de trabajo del presidente López Obrador, del gobernador del estado, de la secretaria de Seguridad y la suya, es el combate frontal, honesto y real contra la delincuencia, “…por eso estamos en la mesa de seguridad diariamente”.

“VAMOS A MEJORAR”

Santos González Yescas habló de un cambio en la estrategia contra la delincuencia, incrementar los filtros policiacos, la reapertura de casetas policiacas y programas preventivos en marcha.

“Vamos a mejorar la estrategia, ahorita ya tenemos más retenes con la corporación local, con la Sedena, espero no incomodar a la gente, yo no estaba muy de acuerdo con los retenes porque eran recaudatorios, pero ahora los estamos haciendo también invitando, por ejemplo, al Licenciado (Miguel) Sandoval que es el coordinador del comité (sic) municipal de seguridad, y también a la contralora…para que no haya ningún problema”, señaló.

SE “CEBA” LA VISITA DE DURAZO

Desde el mes de octubre pasado, el alcalde ha anunciado, al menos en dos ocasiones, la visita del gobernador Alfonso Durazo a San Luis, pero por razones desconocidas tal visita no ha sido concretada.

“…yo estoy esperando con muchas ansias la visita del ciudadano gobernador…yo sé que nos va traer nuevas cosas para seguridad, él es experto como ex secretario de seguridad nacional”, sostuvo.

“Yo estoy consciente que seguridad representa alegría y felicidad, créanme que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, remató Santos González.