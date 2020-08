LAS PARROQUIAS ABRIRÁN SUS PUERTAS A LOS FIELES ESTE DOMINGO

Esperan poca concurrencia de fieles

Luz Pesqueira

SAN LUIS R.C., Sonora

Las campanas de más de veinte capillas y templos católicos en esta ciudad volverán a sonar este domingo 2 de agosto, cuando se reinician las celebraciones presenciales.

Seguirán las estrictas medidas sanitarias propuestas por el Consejo Municipal de Salud y la Secretarías de Salud del estado y federal, como son la observancia de la distancia social y el uso de cubrebocas.

De acuerdo con el padre Ramon Tapia, párroco de la Inmaculada Concepción y decano de la Diócesis de Mexicali en esta ciudad, los templos limitarán la asistencia de fieles a la mitad de la capacidad de los templos.

“San Luis Rio Colorado es la tercera ciudad perteneciente a la Diócesis de Mexicali en reabrir. Lo hicieron antes Puerto Peñasco y Sonoyta y creemos, con base en la experiencia en estas ciudades, que no vendrá mucha gente este domingo, ya que los fieles todavía tienen la conciencia del confinamiento”, dijo Tapia. “De acuerdo con la cantidad de personas que asistan, se tomará la decisión de realizar mas misas”.

Si bien las celebraciones religiosas no son consideradas esenciales por las autoridades durante la pandemia de COVID-19, el padre Ramón considera que lo son.

“Así como necesitamos asistir al supermercado para alimentar al cuerpo, también tenemos la necesidad de alimentar al espíritu”.

Los fieles en confinamiento han sentido la necesidad de ser escuchados e instruidos en la fe, por lo que la iglesia ha echado mano de las redes sociales para seguir llevando acompañamiento espiritual, sin embargo, esto tiene sus limitaciones porque mucha gente no tiene acceso, indicó el párroco.

“Se puede decir que los medios electrónicos de comunicación llegaron para quedarse. Seguiremos usándolos con la misma intensidad y la información será mas profesional a medida que nos hagamos mas expertos”, dijo.

Los fieles que asistan a misa el domingo a la Parroquia de la Inmaculada concepción deberán llegar 15 minutos antes de la celebración y serán recibidos por un grupo de voluntarios que se asegurarán de que se cumplan los protocolos de higiene y luego los escoltaran a su lugar. Una vez que se llene el cupo permitido, que en el caso de este templo será de 120 personas, un anuncio en la salida indicará que ya está lleno.

Después de cada misa, el personal de la iglesia se ocupará de la sanitización del templo y al final de las celebraciones se hará una sanitización profunda.

Lista de templos y capillas que reiniciarán misas:



Los asistentes deberán portar cubrebocas de manera obligatoria y quienes no cumplan con esta medida no podrán ingresar.

Parroquia de Cristo Rey en avenida Félix Contreras y calle 23, a las 10:00 a.m. y 12:00 p.m.

Parroquia de Inmaculada Concepción, avenida Hidalgo y calle Tercera, 7:30 a.m., 10:30 a.m. y 12:00 p.m.

Parroquia de Guadalupe, avenida Madero y calle 10, 8:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m. y 6:30 p.m.

Parroquia de San José Obrero, avenida Miguel Alemán y calle Querétaro No. 100, 8:00 a.m., 10:30 a.m., 12:30 p.m. y 7:00 p.m.

Parroquia de Fátima, avenida Chiapas y calle 9, 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:00 p.m.

Rectoría del Divino Niño Jesús, avenida Quintana Roo y calle 28, 10:00 a.m., 12:00 p.m. y 6:00 p.m.

Capellanía de Santo Niño de Atocha, avenida Guerrero entre calles Misiones y Samuel Ocaña, 9:30 a.m., 10:30 a.m., 11:30 a.m. y 12:30 p.m.

Rectoría de Santa Eduwiges, avenida Zaragoza y calle 38, 8:00 a.m. y 10:00 a.m.

Rectoría del Sagrado Corazón de Jesús, avenida Emiliano Zapata y calle Jesús García, 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:00 p.m.

Parroquia de San Judas Tadeo, avenida Puebla B y calle 17, 8:00 a.m.,10:00 a.m. y 12:00 p.m.

Rectoría de San Miguel Arcángel, avenida Jalapa B y calle Segunda, 8:00 a.m. y 7 p.m.

Rectoría de Santos Mártires Mexicanos, avenida Ley de Alfabetización y calle 47, 10:00 a.m., 12:00 p.m. y 7:00 p.m.

Rectoría de San Francisco de Asís y San Felipe de Jesús, avenida Tuxpan y calle 27, 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:00 p.m.

María Auxiliadora, 8:30 a.m., 10:00 a.m. y 12:00 p.m.

Ejido Islita, 8:00 a.m.

Ejido Lagunitas, 10:00 a.m.

Ejido El Barrote, 12:00 p.m.

La Parroquia de la Sagrada Familia y Rectoría del Espíritu Santo continuarán transmitiendo visas virtuales a través de Facebook