PIDEN CAMPESINOS PROTECCIÓN DE AGUA

Acusan a agricultores de robarse el preciado líquido

Pedro Márquez R.

Un importante daño a los cultivos del valle sanluisino representa el robo de agua para riego, una práctica que siempre ha dado en todos los canales del distrito de riego, pero porque nadie ha tomado medidas para evitarlo, pese al grave daño que ocasiona a los usuarios en tiempo de escasez del elemento.

José Humberto León Prado, conocido agricultor del valle sanluisino, sugiere que la Policía Hidráulica que custodia los principales canales llamados red mayo, debe cuidar también que el ilícito no se haga en los canales secundarios que tienen todos los Módulos.

Esto, aclara el productor y usuario del ejido Emiliano Zapata Nuevo Baja California, porque el robo se da principalmente en los canales secundarios, por los avecindados que se instalaron en asentamientos de los diferentes ejidos, principalmente.

Mientras que los integrantes de los diferentes consejos no denuncien el robo de volúmenes, la policía hidráulica no intervendrá y se limitara a vigilar en los principales canales del valle de Mexicali, citó el Ex Presidente del mencionado Ejido.

Fotografía por Alberto De la hoya, Diario Noticias.

Agregó que por ahora el robo del elemento no esta causando mucho daño porque hay agua de más por la tierra que no fueron sembrada, pero que se debe tener presente que hay ocasiones que esos volúmenes que toman clandestinamente algunas familias, sí hacen falta a los usuarios.

Por ello, recomendó el productor, que ahora es cuando se debe fomentar la cultura de la denuncia del robo de agua, para cuando haya escasez, todos los productores exijan a los Módulos hacer la demanda correspondiente.

Actuando penalmente contra los autores, es como se erradicara la práctica que desde siempre se ha venido haciendo en los canales, terminó diciendo.