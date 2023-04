Crecimiento desordenado (parte2)

La gran mentira del actual alcalde, que llegó diciendo que no se valía que las familias vivieran sin servicios en la colonia Topahue, pero hay que ser claros, agua y luz ya tenían, pero el ejido La Grullita siguió vendiendo más lotes sin servicios a la mitad del desierto, esa será no solo la mala herencia sino la gran mentira del gobierno corrupto de Santos González.

