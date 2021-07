12 NUEVOS CASOS EN 24 HORAS; COVID EN SLRC

Eloy Herrera. –

Los contagios de COVID-19 se han multiplicado en San Luis Río Colorado. La Secretaría de Salud en el estado dio a conocer que nuestra ciudad registró , de manera oficial, 12 nuevos casos de la enfermedad en las últimas 24 horas, lo que deja ver el importante repunte de la enfermedad en nuestra región.



Enrique Clausen Iberri dio a conocer a temprana hora del viernes que en Sonora se registraron, de forma oficial, 336 contagios en solo 24 horas. La Secretaría de Salud reportó también que diez personas perdieron la vida a consecuencia del virus.



Detalló que 4 eran habitantes de Hermosillo, 2 de Guaymas, 2 de Caborca, 1 de Ímuris y 1 de Puerto Peñasco. Seis hombnres y cuatro mujeres.

Las autoridades insisten a la población en que atienda los protocolos sanitarios, con la intención de romper la cadena de contagio.



Los comerciantes han reconocido que relajaron durante las pasadas semanas los protocolos sanitarios y manifestaron su plena disposición de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para hacerle frente al repunte de la enfermedad.



San Luis aumentó en el puntaje de riesgo, de 11 a 14 puntos durante la pasada semana, mientras que Cajeme subió, de 24 a 25 puntos; Guaymas, de 15 a 20 puntos; Huatabampo, de 18 a 20 puntos; Empalme, de 11 a 20 puntos, y Nogales, de 17 a 19 puntos.



Los gobiernos han manifestado su temor de que la temporada vacacional ayude a la transmisión del virus y esto provoque la saturación de los hospitales.



“No podemos ignorar el contagio, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tomen las medidas necesarias para no enfermarse; ayúdanos con tus vecinos y familiares a que fomenten con sus hijos que cumplan los protocolos sanitarios, no te canses de motivarlos, enséñales que ellos también pueden; contamos con ustedes”, expresó el secretario de Salud en el estado.



La autoridad de salud ha manifestado su preocupación; esta se debe a que los contagios se registran actualmente en personas de entre 28 y 38 años de edad, y hasta los 45, así mismo que los hospitales, tanto públicos como privados, han registrado incremento en su capacidad.