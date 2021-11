En el primer día del levantamiento de las restricciones a los viajes no esenciales

Luz Pesqueira

SAN LUIS, Arizona

El primer día del levantamiento de las restricciones a los viajes no esenciales en esta frontera sorprendió a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de San Luis I, quienes, de acuerdo con uno de sus voceros se habían preparado para un mayor volumen en los cruces fronterizos, con todas las líneas abiertas. Todavía esperan que la afluencia se pueda presentar el fin de semana.

Sin embargo, la avalancha de turistas mexicanos los dejó esperando, pues, aunque sí hubo cruces de personas con visas B1/B2, no fue en el número esperado.

Los tiempos de espera para cruzar a Estados Unidos, fueron mucho menores que los de cualquier lunes de los nuevos tiempos de pandemia. Por la línea Sentri la espera se mantuvo entre 10 y 15 minutos y en la línea normal y Ready Lane en unos 20 minutos.

Los comerciantes en San Luis, Arizona también esperaban mayor afluencia de turistas, sin embargo, no se notó la diferencia en la afluencia a los establecimientos con cualquier otro lunes.

Una de las turistas de San Luis Rio Colorado, quien aprovechó el levantamiento de las restricciones para cruzar a pie y darse una vuelta por las tiendas de la calle Main fue Pricila Moreno, quien esperó solamente 15 minutos para cruzar a pie.

“Antes de la pandemia no venía mucho, tal vez unas dos veces al mes. Decían que habría largas filas y vi que no era así y aproveché para cruzar, más que nada por curiosidad y ¿por qué no?, para comerme una hamburguesa”, dijo.

Los vendedores de seguros para autos con cobertura para Estados Unidos vieron reactivarse sus ventas y llegaron a tramitar alrededor de 8 a 10 permisos este día.

AFECTAN PRESUPUESTOS

La falta de compradores mexicanos que el condado de Yuma ha sufrido durante los pasados 19 meses ha provocado una importante afectación económica en las ciudades del condado.

La pandemia y la restricción de no poder ingresar a Estados Unidos cambió los planes de una buena cantidad de turistas quienes no pudieron llevar a cabo sus viajes de compras que tenían programados desde tiempo atrás.

La falta de ventas generadas por las ciudades del condado se convertiría en una reducción de presupuestos para el 2022, lo que podría afectar algunos de los servicios que ofrecen a los habitantes.

Los alcaldes de las ciudades vecinas ya analizan los ajustes que podrían hacer para poder cumplir obligación de ofrecer los servicios primarios a los habitantes del condado.

Los efectos de la falta de clientes mexicanos no se notaron durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 debido a los apoyos económicos que el gobierno de los Estados Unidos otorgó a negocios y hogares de todo el país.

La falta de clientes, tras la reapertura a los cruces no esenciales podría poner en mayores aprietos a la economía de las ciudades del condado de Yuma.