AMLO URGE PLAN MIGRATORIO ATREVIDO Y BIDEN PIDE PACIENCIA

Por Reforma

Durante la reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, un programa agresivo para resolver los problemas migratorios y el estadounidense le dijo que hay que tener paciencia.

«Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para que no se paralice la economía por falta de fuerza de trabajo. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará el plan propuesto por usted de destinar más de un millón de dólares para la construcción de obras de infraestructura», dijo López Obrador a Biden.

«Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación».

«Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo (ríe Biden), pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo».

El Mandatario mexicano planteó al estadounidense 5 puntos para abordar en la relación, de los cuales el quinto fue el tema migratorio.

En su oportunidad, Biden dijo que podrán superar los desafíos trabajando juntos, y pidió paciencia a AMLO.

«Yo creo que trabajando con usted vamos a poder superar los desafíos de ambos gobiernos. No quiero sugerir que no hay problemas, porque sí los hay, lo que hay que tener es paciencia. En realidad estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos 5 puntos«, afirmó Biden.

«Espero que mis acciones durante toda mi carrera hayan demostrado el respeto que le tengo a México. Tenemos liberales, conservadoras y extremadamente conservadores».

Como parte del programa, los Mandatarios estuvieron en compañía de sus esposas, Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden.

Previamente, el tabasqueño se reunió con Kamala Harris en la residencia de la Vicepresidenta estadounidense.

Durante su visita a Washington, el tabasqueño hará un homenaje a Franklin Delano Roosevelt y Martin Luther King.

Ofrece AMLO a Biden combustible, gasoductos y quitar aranceles

En la Oficina Oval de la Casa Blanca, el Presidente López Obrador ofreció a Joe Biden un plan de 5 puntos, de los cuales los primeros dos se centran en duplicar el inventario de combustible en las ciudades fronterizas de México para abastecer a vehículos de Estados Unidos.

También le ofreció gasoductos en la frontera de México con EU para llevar gas de Texas a otros estados de la Unión Americana.

«Desde que comenzó la crisis energética, México ha destinado el 72 por ciento de su producción de crudo y combustóleo a la refinación de Estados Unidos, 800 mil barriles diarios. Decidimos permitir en tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, que ojalá y apruebe el Congreso su propuesta de bajar (…) cuando baje la gasolina en Estados Unidos se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio», dijo López Obrador ante Biden.

«Actualmente ya se está abasteciendo a automovilistas de Estados Unidos en ciudades fronterizas de México, pero podríamos aumentar nuestros inventarios de manera inmediata, nos comprometemos a garantizar el doble de este combustible, lo cual sería de mucho apoyo. Actualmente el galón cuesta 14.80 de este lado de nuestros territorios, en nuestro territorio 3 dólares 12 centavos. Quiero aclarar algo y aprovechar para agradecerle, la mayor parte de esta gasolina la estamos produciendo en la refinería de Pemex que usted nos permitió comprar en Deer Park«, agregó.

«Ponemos a disposición de su Gobierno más de mil kilómetros de gasoductos, a lo largo de la frontera sur, con México, para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California. Por un volumen capaz de generar hasta 750 megawatts de energía eléctrica y abastecer a 3 millones de personas aproximadamente».

Además, como tercer punto planteó que en el marco del T-MEC, se suspenda la aplicación de aranceles a ciertos productos y se eliminen trámites.

«Aún cuando el tratado ha avanzado en eliminar aranceles, existen algunos otros que podrían suspenderse de inmediato. Y hacer lo mismo con medidas reglamentarias y trámites tediosos en comercio de alimento y otros bienes que aminoren los precios a los consumidores en nuestros países, cuidando solo la salud y el medio ambiente

El cuarto punto que propuso AMLO a Biden urge la producción de bienes en norteamérica para evitar importaciones de otras regiones y continentes.

«Iniciar un plan de inversión privada y pública entre los dos países para producir bienes que beneficien a nuestros mercados y se eviten importaciones de otras regiones y continentes. En el país se seguirán produciendo energéticos. Se establecerán con la Iniciativa Privada de Estados Unidos plantas de licuefacción, fertilizantes y la instalación de parques solares en Sonora y en otros estados fronterizos con el respaldo de termoeléctricas y el tendido de líneas de transmisión», indicó el mexicano.

«Para producir energía en el mercado interno y exportar a Texas, Nuevo México, Arizona y California, es importante mencionar que hace dos meses tomamos la decisión soberana de nacionalizar el litio, un mineral, un insumo que resulta fundamental para avanzar en el propósito de no depender de los combustibles fósiles y que estará disponible para la modernización de la industria automotriz de nuestros países».