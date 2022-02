BUSCAN APOYAR A LOS GRADUADOS DE KOFA

Redacción

YUMA, Arizona

Isaac Navarrete, estudiante de Kofa High School, inició su segunda jornada de recaudación de fondos “Grant A Gown”con la intención de ayudar a los estudiantes de último año que no pueden pagar por su toga y birrete de graduación.

En la primavera de 2021, el esfuerzo de Navarrete benefició a 20 estudiantes en el condado de Yuma, quienes pudieron graduarse con toga y birrete gracias a los fondos que consiguió. Este año, el segundo consecutivo en que el proyecto está en marcha, el estudiante de último grado de Kofa tiene un objetivo más alto.“Creo que esta vez podemos ayudar a 100 graduados”, dijo.

Navarrete, presidente del Cuerpo Estudiantil de Kofa y posible orador en la ceremonia de graduación de la escuela en mayo, envió cartas solicitando donaciones a personas y empresas locales para financiar una toga y birrete con un costo promedio estimado de entre 30 y 50 dólares.

Cada año, más de 100 estudiantes de los campus del Distrito de Preparatorias Yuma Union no pueden pagar su atuendo de graduación.»Creé Grant A Gown para apoyar a los próximos graduados de preparatoria que no pueden pagar por su toga y birrete», dijo Navarrete. “Ellos lo necesitan. He sido testigo de primera mano: un miembro de mi propia familia no pudo tener su toga y birrete después de la graduación, así que quiero asegurarme de que eso no le suceda a nadie más».

El proyecto Grant a Gown se puede encontrar en Facebook e Instagram @grantagownyuma.