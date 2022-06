DISPARA EN FÁBRICA DE MARYLAND Y MATA A TRES

Un atacante disparó el jueves contra varias personas en una fábrica en Smithsburg, en el estado Maryland, en un episodio que dejó al menos tres muertos, dijeron las autoridades.

El sospechoso, que no fue identificado de inmediato, abrió fuego dentro de la fábrica de Columbia Machine Inc en Smithsburg, Maryland, informó Fox News. No se supo de inmediato el posible motivo del ataque.

«Estamos monitorizando activamente el tiroteo masivo en #Smithsburg en este momento, y nuestra oficina está en contacto con funcionarios en el terreno», dijo en Twitter el representante federal David Trone, de Maryland.

«Si eres de la zona, por favor mantente alejado mientras las fuerzas del orden responden», dijo Trone.

Columbia Machine suministra equipos de fabricación de hormigón a clientes de más de 100 países, según su página web.

Smithsburg está en el norte de Maryland, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania