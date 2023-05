Ernesto Loera deja los “liderazgos” en el campo

* Lo hace con la frente en alto después de 58 años de servir, se va un líder de verdad, de los que ya no se forman.

“Ya la bola”, le dice a los 81 años que recién cumplió el pasado día once, me pesa, y lo mejor es retirarme de la actividad, pero lo hago con la frente en alto porque nadie podrá decir que la ayuda que di a muchas personas, la cobré.

De eso se queda con lo primero esperando que solo lo recuerden cuando ya no esté en este mundo.

