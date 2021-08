HOY INICIA JORNADA DE VACUNACIÓN SEGUNDA DOSIS

Inicia hoy jornadas de vacunación contra Covid-19 en su segunda dosis

STAFF

San Luis Río Colorado. –

Una comunidad mejor protegida será una que pueda blindarse más pronto del Covid-19.

El director de Salud Pública Municipal, Pedro Torres Rivera, afirmó que ahora con la aplicación de la segunda dosis para personas de los 40 a los 59 años en San Luis Río Colorado y el valle, es importante que la comunidad atienda el llamado a completar su esquema de vacunación.

Advirtió que no vacunarse implica estar más vulnerables ante esta enfermedad y extender una pandemia que se quiere y se debe erradicar lo antes posible.

“Nuestro alcalde Santos González Yescas, nos ha instruido a promover la prevención para no perder lo ganado y vacunarse para proteger a nuestras familias, así como usar el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y mantener la sana distancia”, expresó el funcionario.

Mencionó que en la aplicación de estas segundas dosis se dará prioridad a mujeres embarazadas hasta el sábado 7 de agosto en esta ciudad, día en el que se estarán aplicando también las primeras dosis de Astra Zeneca a rezagados de cualquier edad.

Los puntos de vacunación son el Nuevo Estadio de Béisbol (Av. Nuevo León y 8), y en el valle -los días sábado 7 y domingo 8 de agosto-, en la delegación del ejido Islita, el parque Benito Juárez de Luis B. Sánchez, y el Centro Integrador de la Reserva del Alto Golfo en el Golfo de Santa Clara, precisó.

Los horarios, agregó, serán de las 08:00 am a las 5:30 pm en San Luis Río Colorado, y de las 08:00 am a las 4:00 pm en el valle, y el orden de vacunación será conforme se vayan presentando los interesados (ya no será por apellidos).

Por último, el galeno recordó que las personas que vayan a vacunarse deben llevar consigo los requisitos que solicita el Gobierno Federal para la vacunación que son el comprobante de registro de vacunación, la CURP y la credencial del INE.