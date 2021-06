NO HABRÁ REPROBADOS ESTE CICLO ESCOLAR

Los 40 alumnos de educación básica de San Luis Río Colorado no tendrán una calificación reprobatoria, por instrucciones de la titular de la SEP

Eloy Herrera. –

Los 40 mil alumnos de educación básica de San Luis Río Colorado no reprobarán año en el ciclo escolar que está por finalizar. Así lo indicó el pasado viernes de Consejo Técnico la Mestra Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública en el país.

El video, transmitido a través de la plataforma digital de la SEP y de YouTube, fue observado por los profesores que participaron en el último viernes de consejo técnico del ciclo escolar

La titular de la SEP señaló claramente las dificultades, de conexión, atención y aprovechamiento que han enfrentado los alumnos de educación básica. “Es probable que los resultados de aprendizaje sean distintos a los esperados en condiciones de educación presencial”, expresó.

Luego destacó la necesidad de que los alumnos no reciban una calificación reprobatoria. “Las trayectorias y desempeño de los estudiantes no pueden tener impedimentos adicionales; la retención no nos llevaría más que a una alta probabilidad de abandono escolar, sería un terrible desincentivo”, expresó la titular de la SEP.

Los profesores de educación básica calificarán a los 40 mil alumnos de esta ciudad con el criterio de cantidad de veces que se conectaba, a la cantidad de trabajos presentados en la plataforma virtual de la SEP, o en los cuadernillos físicos que se hicieron para aquellos que no podían conectarse a distancia.

Los alumnos que, según el criterio del profesor de grupo, deberían quedar reprobados no tendrán la calificación reprobatoria. Los profesores deberán poner unos guiones en el recuadro correspondiente a la calificación.

Los primeros diez días del próximo ciclo escolar los profesores analizarán el abandono escolar y realizarán la valoración diagnóstica de los alumnos

La SEP ha diseñado un periodo extraordinario de recuperación de 46 días, comprendido entre el 13 de septiembre y el 23 de noviembre.

Al finalizar el periodo extraordinario de recuperación, los profesores decidirán si el alumno tendrá la posibilidad de pasar año, o deberá permanecer en el ciclo escolar en que se encuentra actualmente. “Ahora, debemos apartar del camino de nuestros estudiantes cualquier dificultad”, dijo.