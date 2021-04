PLANTEA HERIBERTO RENTERÍA MAYOR GESTIÓN DE APOYOS AL CAMPO

Desde el Congreso seré voz para los productores y un impulso para atender sus necesidades como más apoyos al campo y la rehabilitación de sus vialidades; afirmó Rentería.

Comunicado de Prensa.

San Luis Río Colorado, Sonora. –

Comprometido a trabajar por las inquietudes y necesidades de los habitantes de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, muy en lo particular por los diversos sectores productivos de la región como el campo y la pesca, se dijo el candidato de la Alianza Va Por Sonora a la diputación local del segundo distrito.

Heriberto Rentería Sánchez se refirió directamente a las necesidades que tiene hoy en día el productor sanluisino, en donde el campo ha carecido en los últimos años de apoyos federales y de un seguimiento a sus solicitudes desde el Congreso del Estado.

“Me comprometo a ser su voz en el Congreso y seguir trabajando en favor del sector productivo primario; sé que a pesar del leonino recorte de apoyos al campo por parte de la federación los productores han sacado adelante esta tierra, por lo que estoy convencido de que impulsando desde el Estado con el apoyo del próximo gobernador de Sonora, Ernesto el “Borrego” Gándara vamos a lograr mejores condiciones para los productores del campo y también de los pescadores”, afirmó el ingeniero Rentería.

El aspirante a la diputación del segundo distrito subrayó las necesidades que se tienen en materia de vialidades, en donde dijo buscará destinar recursos extraordinarios para que puedan ser atendidos los caminos rurales y así facilitar el trabajo de los productores, pero también del traslado de los trabajadores del campo.

“Es un tema que lo tengo muy presente, he visto y he transitado por la zona rural de San Luis y sé que es urgente la llegada de recursos extraordinarios para rehabilitar sus caminos; por ello les pido de su confianza y de su voto para junto al próximo gobernador, que estoy seguro será Ernesto Gándara, destinaremos mayores recursos dentro del presupuesto estatal para resolver su problemática” concluyó Heriberto Rentería Sánchez.