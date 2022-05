SE VIENE LA “FIESTA GRANDE” DEL FUTBOL MEXICANO

Por: Sergio Martínez

Después de una apasionante jornada 17, el torneo regular de la liga MX llegó a su fin, dando como resultado un cumulo de emociones, historias de resurrecciones como las de Chivas y América, caídas como la de Cruz Azul o Puebla, y equipos sorpresa como Mazatlán, Atlético de San Luis, Necaxa y claro, el indiscutible líder general, Pachuca.

Si bien en términos generales podemos considerarlo como un buen torneo, es momento de dar vuelta a la pagina y concentrarnos en lo que viene, la fase final, iniciando con una ronda de repechaje que, desde ya, luce muy, pero muy atractiva.

Primeramente, tenemos el duelo entre Puebla y Mazatlán, que pareciera ser el mas deslucido de los cuatro duelos, sin embargo, nada mas lejos que la realidad, ambos equipos parecen vivir polos opuestos, mientras los “camoteros” vienen en una curva descendente considerando que llegaron a ser lideres de la competencia, el club sinaloense se encuentra embalado desde el cambio de técnico y parece llegar en su mejor momento.

En seguida se encuentra el Monterrey vs Atlético de San Luis, que pareciera estar de un solo lado, sin embargo, los “rayados” se han mostrado muy intermitentes y no generan ninguna certeza, mientras que el club potosino, ha tomado un ritmo de juego muy positivo a raíz del cambio de entrenador y parece que no serán un rival sencillo ni mucho menos.

Llegando a los duelos mas interesantes, tenemos el Cruz Azul vs Necaxa, la previa del duelo luce muy cerrada, parece que ambos equipos llegan bastante parejos en cuanto nivel de juego, sin embargo, la racha que poseen los “rayos” parece les pone por encima de una “maquina” que viene en caída libre.

Finalmente llegamos al duelo mas esperado de la reclasificación, Chivas vs Pumas, un duelo interesante y atractivo por la mera naturaleza de ambas instituciones, unos Pumas que parecen tener un espíritu inquebrantable y esperando que lleguen como campeones de CONCACAF, y las chivas, que con la llegada del nuevo timonel se han inspirado enormemente y parecen haber alcanzado su tope futbolístico.

Todos los duelos poseen ingredientes atractivos a su manera, esperemos que entreguen partidos emocionantes y memorables, pues la mesa parece estar servida para ello.