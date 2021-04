UNE COPARMEX FUERZAS PARA REFORESTACIÓN DE SLRC

Buscan plantar una gran cantidad de árboles endémicos de la localidad e impulsar un mejor “filtro de aire natural” para los ciudadanos.

María José Partida. –

Coparmex en conjunto con Pronatura celebran el Día de la Tierra con una reforestación del parque lineal de la avenida internacional.

Estas dos organizaciones unieron fuerzas para hacer una campaña de reforestación donde prevén plantar 70 árboles a lo largo de la avenida Carlos G. Calles.

El árbol escogido para esta actividad será el ‘palo verde’, una especie emblemática de la zona, “Es un árbol de bajo mantenimiento, que no ocupa mucha agua, da sombra, y sus hojas no generan mucha basura” comentó Miguel Bojórquez, presidente de la comisión.

La labor se llevará a cabo este domingo, 25 de abril a las 9:00 am comenzando en la Avenida Internacional y calle 34.

“Les vamos a regalar como agradecimiento un arbolito para que se lo lleven a su casa y lo adopten, le escojan un lugar donde quieran tener esa sombra, que es de más del 50%” manifestó el presidente.

La reforestación terminará en la Calle 22, y los árboles tendrán una distancia de entre 5-6 metros, permitiéndoles espacio para crecer y no estorbar a los sanluisinos que caminan, corren y/o pasean con su bicicleta sobre ese parque lineal.

Miguel comentó que la razón por la que tomaron la decisión de esta actividad en particular, fue para tener mejores áreas verdes en la ciudad, que cada vez se necesitan más.

“Esto es para rescatar más y mejores áreas verdes, que son los pulmones de la ciudad y que cada vez necesitamos más. Con tantas enfermedades respiratorias que hemos tenido, vemos que tan importante es la calidad del aire”.

Pronatura es un grupo de conservación ambiental que lleva años reforestando el Río Colorado; su misión es reforestar desde el la parte norte hasta el desemboque del rio colorado, y COPARMEX aclara que son parte de esa misión.

La información se dio a conocer en rueda de prensa, conducida por el presidente de le delegación San Luis de Coparmex, Erick Merino Payán y Miguel ‘el maiko’ Bojorquez.