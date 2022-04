WILL SMITH VETADO 10 AÑOS POR LA ACADEMIA

El actor Will Smith fue declarado persona non grata por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y durante 10 años no podrá asistir a eventos del gremio, como parte de las medidas que este viernes se anunciaron en consecuencia a su conducta violenta en la pasada entrega del Óscar.

Según TMZ, la Junta de Gobernadores de la Academia se reunió el viernes y después de la votación, el presidente y director ejecutivo de la Academia dieron a conocer la resolución.

«La Junta (de Gobernadores) ha decidido, por un periodo de 10 años, a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a cualquier evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia».

«Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Lo lamentamos. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar un ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestro Familia de la Academia en todo el mundo, y nos quedamos cortos, sin estar preparados para lo sin precedentes», comunicaron el presidente de la Academia. David Rubin y el CEO Dawn Hudson.

También se dirigieron al agredido Chris Rock, a quien agradecieron la actitud que tuvo durante la agresión.

«Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias», suscribieron.

Por Reforma