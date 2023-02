Vigencias Existenciales

no fuera la razón…”:

Pescadores humildes y sencillos, tienen la claridad de decir las cosas como son: “el que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso y la verdad noe stá en él (Juan), y su hermano dirá en su breve pero profunda carta: “muestrame tu Fé sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi Fé” (Santiago, epístola).

Pescadores humildes y sencillos, tienen la claridad de decir las cosas como son: “el que diga que no ha cometido pecado es un mentiroso y la verdad noe stá en él (Juan), y su hermano dirá en su breve pero profunda carta: “muestrame tu Fé sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi Fé” (Santiago, epístola).

Pereza , cuando no queremos batallar o trabajar o esforzarnos.

Pereza , cuando no queremos batallar o trabajar o esforzarnos.

Avaricia , buscar enfermizamente el poder, el dinero, los bienes materiales que no podremos llevar ni en la cajita de cenizas.

Avaricia , buscar enfermizamente el poder, el dinero, los bienes materiales que no podremos llevar ni en la cajita de cenizas.

Gula , el comer y beber en abundancia y lo que nos guste. Incluso hasta que reviente la manga gástrica y nos cause una septisemia mortal. Beber incluso basura como Tonaya o Viva Villa, pobre higado, pobre cuerpo y cerebro.

Gula , el comer y beber en abundancia y lo que nos guste. Incluso hasta que reviente la manga gástrica y nos cause una septisemia mortal. Beber incluso basura como Tonaya o Viva Villa, pobre higado, pobre cuerpo y cerebro.

Orgullo , creernos más que Dios y que los demás. El hambre me tumba y el orgullo me levanta. En todo los ámbitos de la vida.

Orgullo , creernos más que Dios y que los demás. El hambre me tumba y el orgullo me levanta. En todo los ámbitos de la vida.

La vida se vuelve un infierno si Dios no nos ayuda para enfrentar uno, dos o todos los pecados capitales vigentes o perceptibles al hombre de hoy y siempre.

La vida se vuelve un infierno si Dios no nos ayuda para enfrentar uno, dos o todos los pecados capitales vigentes o perceptibles al hombre de hoy y siempre.

En diciembre le llamé a una amiga ucraniana de Kyev, y titiritando me dice: ya te voy a interrumpir, porque en verano no sellé bien las ventanas, y el frío ahora está a menos 15 centígrados, el Río Dniper congelado, y yo también”, bueno adios nos dijimos hasta la próxima.

En diciembre le llamé a una amiga ucraniana de Kyev, y titiritando me dice: ya te voy a interrumpir, porque en verano no sellé bien las ventanas, y el frío ahora está a menos 15 centígrados, el Río Dniper congelado, y yo también”, bueno adios nos dijimos hasta la próxima.