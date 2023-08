San Luis, 1937 y 2023, tragedias innolvidables.

El Beer House no era un bar de mala muerte como los que abundan alrededor de la zona donde ocurrió el trágico incendio en el centro de San Luis Río Colorado, Sonora. Murieron once jóvenes de 30 a 40 años de edad, descansando, escuchando Rock de la época, con Mitosis, un grupo con metales, cuerdas, teclados, en vivo y no todo los días amenizaban; como los Congales promovidos en las fronteras de Sonora y Baja California, hace un siglo por don Abelardo L. Rodríguez, y Braulio Maldonado en el llamado Estado 29,enriqueciéndose con prostitución, drogas, alcohol, trata de blancas y vendedores de sueños y de niños. Y toda la patología social que entra, sale y producen las Zonas de Tolerancia.