Datileros a punto de ser embargados por financieras

*Intermediarios no les pagan la cosecha y ellos no pueden cumplir.

El problema tiene su origen en la irresponsabilidad de los intermediarios que no les han pagado la cosecha del año pasado, generando esto que las financieras ya les están cobrando intereses moratorios, que podrían hace que pierdan los bienes que han logrado en su vida de trabajo, declaró el productor Roberto Hernández Quezada.

Aunque los intermediarios o compradores del producto de la región se ponen de acuerdo en cómo operar, el datilero que está en proceso de crear una Cooperativa, se refirió exclusivamente a Cesar Galas por haberle entregado a él la cosecha que no le ha liquidado, dijo Roberto Hernández.

