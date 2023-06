Pobreza hunde a los Ejidos

*No tienen ni para lo más elemental.

Los Ejidos de la parte en producción que no tienen ingresos, salvo la cuota propia mensual que aportan los propios ejidatarios, están en una situación tan difícil que algunos de ellos no tienen ni para la cobertura de los servicios de la oficina del Comisariado.

