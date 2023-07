Actitud abierta a la realidad

Para discernir sobre la verdad de una afirmación, no se cuenta con esa “Boca de la verdad”, pero podemos decir que quien la busca con sinceridad y empeño, la encontrará. A veces la pereza es un peligroso enemigo, pues es más fácil y cómodo creer lo que dicen otros sin comprobarlo, o peor aún, no la buscamos porque sabemos que no nos conviene alcanzarla, pues nos comprometería y realmente no queremos cambiar.