Extraviados, sin brújula

Cuando los apóstoles urgieron a Cristo que les enseñara a orar le pidieron: Enseñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar”. No le dio muchas vueltas al asunto, Jesús les dijo cuando ustedes recen, digan: “Padre Nuestro que estás en el cielo…”.

Bien dice san Agustín: Nadie ama lo que no conoce. Alrededor de nuestras neuróticas y estresantes urbes, aunque usted no las conoza hay monasterios, casas de retiros, centros de espiritualidad, templos y lugares de oración.

En el centro de Guadalajara por ejemplo, al templo Expiatorio no dejan de llegar infinidad de personas a cuenta gotas, pero nunca está sólo el lugar. Siempre limpio y abierto, las personas permanecen por 5 minutos o la hora. Hincados, sentados, deslumbrados por la belleza gótica, las imágenes, pero sobre todo el silencio interior que constrasta con el ajetreo vehicular y el murmullo citadino.

