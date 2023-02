Familia lleva 10 años buscando a Emily

*La madre de la muchacha, Jenny Jimenez cree que lo que sí ha encontrado es “fortaleza y paciencia que nunca pensé tener, y sé que eso viene de Emily, por eso me mantendré fuerte y con fe de que la vamos a encontrar”

*En la página de Facebook “Help Us Find Emily Hieber” se han promovido actividades de búsqueda y de recaudación de fondos para colocar letreros espectaculares en las carreteras del estado.

Aunque la Policía de Yuma catalogó su caso como “sin resolver”, dos años después de su desaparición, la familia de Emily Hieber no se rinde y seguirá utilizando cualquier recurso para encontrarla.

“Desde el punto en que la Policía lo consideró caso sin resolver no estábamos seguros qué íbamos a hacer”, compartió su madre, Jenny Jimenez, con Noticias.

La página en Facebook “Help Us Find Emily Hieber” con fotos de la muchacha, de la que entonces era descrita como rubia, delgada y con un tatuaje de una Cruz en la mitad de su espalda, ha servido para promover actividades de búsqueda y de recaudación de fondos para colocar letreros espectaculares en las carreteras del estado.

