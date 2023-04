Realizan Parlamento Abierto sobre violencia familiar y violencia de género

San Carlos, Nuevo Guaymas, Son., abril 16 de 2023.- Con temática sobre violencia familiar y violencia de género, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo convocó a un foro de Parlamento Abierto para presentar una iniciativa que reforme y derogue diversas disposiciones del Código de Familia, del Código Penal, así como de las leyes de prevención y atención de la violencia familiar, y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta convocatoria contó con la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y con integrantes de diversas organizaciones que trabajan a favor de la eliminación de la violencia familiar, quienes se reunieron para analizar esta propuesta que la legisladora presentará próximamente ante el Pleno del Congreso del Estado.

Silva Gallardo expuso que hace dos meses acudieron a su casa de enlace y gestión en el municipio de Empalme, dos abogadas que pertenecen a la Asociación Civil “Lex Oma”, quienes le plantearon que, a pesar de los esfuerzos y cambios que se han hecho en el Poder Legislativo de Sonora para brindar certeza jurídica a las mujeres, aún existen aspectos no muy claros o definidos que dan pie a que no se logren procesos y sentencias que pudieran dar alivio ante los agravios vividos por las féminas víctimas de violencia.

“Es por eso que decidí hacer un Parlamento Abierto con organizaciones de abogados y litigantes en Derecho Familiar y Penal, que pudieran aportar a la iniciativa, de manera de retomar lo que por su experiencia en el campo del litigio podría darnos una idea clara de cómo funciona, en la práctica, lo que está en las leyes”, aseveró la legisladora.

Además de contar con la presencia de los actores encargados de aplicar las normas para auxiliar, desde el momento en que las mujeres llaman o acuden a las instancias correspondientes a solicitar ayuda, dijo, pasando por quienes investigan y analizan los hechos hasta dar con la sentencia y medidas para proteger a las mujeres.

“A través de este foro, donde todas y todos los actores darán el enriquecimiento del tema y se podrá hacer un documento con sustento y con propuestas basadas en experiencias con la aplicación de las leyes que atienden los casos de violencia contra las mujeres”, aseveró la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo en su mensaje de bienvenida a las y los participantes en este Parlamento Abierto.

Agregó que la iniciativa que presentará próximamente ante el Pleno del Congreso, producto de lo que se exponga y trabaje en este Parlamento Abierto, será cien por ciento ciudadana, y quedarán en los antecedentes de la misma, los nombres de cada uno de los participantes y su aportación.

La Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, Mireya Scarone Adarga, expuso que existe un nivel de impunidad muy fuerte porque no se convierte en denuncia y, al no ser así, tampoco hay sanción, además de que muchas mujeres no se atreven a denunciar.

“En términos de lo que sería la justicia para las mujeres tenemos el problema de que, cuando una mujer se atreve a denunciar, pero si esta persona está vinculada en sus relaciones con personas que están en las instituciones, resulta que a la que le va muy mal es a la mujer que denunció, porque les afecta en el terreno de las relaciones, estas que se dan dentro de las instituciones por complicidad”, externó la funcionaria estatal.

Consideró que todos esos aspectos se tienen que vigilar al momento de realizar las reformas y el Instituto Sonorense de las Mujeres apoyaría porque todas y todos tienen que tomar parte en este asunto, pues es necesario que todas las instituciones trabajen la parte de la violencia familiar.

La diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó que la iniciativa llegará al Congreso del Estado con una fuerza simbólica, porque viene y se ha generado desde el Parlamento de las Mujeres del Estado de Sonora, el cual tiene su origen en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su objetivo es que las mujeres en Sonora participen y sean la brújula legislativa.

“Uno de los temas fundamentales tiene que ver con generar todas las estrategias y la política pública con el andamiaje jurídico, y todas las leyes que tengamos que sacar para generar y lograr la autonomía económica de las mujeres, eso es fundamental y eso lo hemos visto todas las que hemos trabajado con mujeres violentadas; mientras no garanticemos la autonomía económica de las mujeres, difícilmente vamos a poder garantizarles un espacio para salir del ciclo de la violencia”, exteriorizó la legisladora.

El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, destacó la importancia de que en esta reunión participaran representantes de los tres poderes del Estado, sobre todo porque el tema en análisis corresponde a un problema multifactorial y multidisciplinario.

“Si bien, lo que aquí hemos percibido es que todos enfrentamos dificultades en los diferentes cargos de nuestra responsabilidad y aun así, a pesar de toda la adversidad, es necesario nutrirnos de las diferentes experiencias porque tenemos que atender este problema social que está agravándose en las comunidades. Se necesita no solo modificar las legislaciones respectivas, sino asignar recursos, y ambas responsabilidades nos competen como Congreso”, expresó el legislador.

En este foro de Parlamento Abierto se hicieron planteamientos de una mayor capacitación en los temas de prevención a servidores públicos hombres, sobre todo los que se desempeñan en las corporaciones de seguridad, agencias del Ministerio Público y juzgados del fuero común; contar con un sistema de investigación para recolección de pruebas; establecer juzgados especiales para mujeres que cuenten con personal capacitado en temas de género y violencia familiar.

Disponer de horarios flexibles para atención a víctimas, ubicaciones adecuadas, privacidad y medidas de seguridad más eficientes; aumento a la pena de prisión por el delito de homicidio, de manera que sea proporcional o mayor a la que se impone por el delito de robo a casa-habitación, además de incluir otras agravantes, como los casos en los que se atente contra menores de edad; y reconocer los diferentes tipos de violencia en la familia, entre otras.

Además de los ya mencionados, participaron en este Parlamento Abierto las diputadas Alma Manuela Higuera Esquer, Celeste Taddei Arriola y Griselda Ilian López Martínez; la Subprocuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF-Sonora, Silvia Valencia Sauceda; y por el Poder Judicial del Estado, la magistrada Elva Zataráin Andablo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia; Ramón Alejandro Mora Alfaro y Jesús Antonio Arvizu Solano, jueces de Control de lo Oral del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora.

Iliana del Carmen Estrada Canevett, Agente del Ministerio Público adscrita a los juzgados familiares; Lilián Domínguez Velázquez, Ministerio Público de Control de Atención Temprana en el municipio de Empalme, Sonora; Jorge Arnoldo Landagara Briceño, agente investigador del Ministerio Público, todos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La responsable en Psicología Clínica, Laura Guadalupe Ruiz Vizcarra, Subprocuradora de la Defensa del Menor del DIF-Empalme; Jesús Córdova González, presidente del DIF-Guaymas; María Isabel Zúñiga, del Instituto Municipal de las Mujeres en Guaymas; Xóchitl Mexía, presidenta de DIF-Empalme; Gloria Delfín, del Instituto Municipal de las Mujeres de Empalme; Holyenka Camargo y Reyna Denise Zayas Villaescusa, de “Lex Oma” y la promotora en el IMM de Empalme, Xóchitl Peraza Liera.