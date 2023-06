Reemprende sanluisino apoyo comunitario

Aún no pasa un par de semanas de que inició los preparativos para reanudar la jornada de donación de útiles escolares, y el residente Gary García Snyder emprendió lo que espera sea la primera de muchas jornadas de donación adicional con zapatos deportivos para estudiantes de todas las edades.

Aún no pasa un par de semanas de que inició los preparativos para reanudar la jornada de donación de útiles escolares, y el residente Gary García Snyder emprendió lo que espera sea la primera de muchas jornadas de donación adicional con zapatos deportivos para estudiantes de todas las edades.

“También estamos invitando, pero no es obligatorio, que traigan sus tennis en buen estado que ya no usen, para nosotros recabarlos y donarlos a las familias necesitadas del lado mexicano”, adelantó.

“También estamos invitando, pero no es obligatorio, que traigan sus tennis en buen estado que ya no usen, para nosotros recabarlos y donarlos a las familias necesitadas del lado mexicano”, adelantó.

“Estoy muy emocionado de poder una vez más, ayudar a traer alegría a los estudiantes y sus padres, porque los materiales deben ser dotados por instituciones escolares, no gastarse en administración”,

“Estoy muy emocionado de poder una vez más, ayudar a traer alegría a los estudiantes y sus padres, porque los materiales deben ser dotados por instituciones escolares, no gastarse en administración”,