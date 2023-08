Urgen a corregir errores en libros

*No hay una estructura de la enseñanza, lo que evita el desarrollo o reforzamiento de conocimientos.

José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, refirió que «no se entiende absolutamente nada», en el gráfico.

«Vienen unas circunferencias, que uno se imagina que serían las órbitas; y si te fijas, donde está la Tierra, en la misma órbita ponen a Saturno, lo que está pésimo; luego, en una onda más interna, ponen a Júpiter, lo que está pésimo. Digamos que no tiene sentido este dibujo del sistema solar», insistió.

«Está muy mal porque no es lo mismo temperatura que calor; el calor es una forma de energía, no una propiedad de ningún material, entonces pues es un concepto erróneo», afirmó.

«El peso que está ahí ilustrado con una balanza no es una propiedad física de la materia. Tu peso aquí en la tierra es muy diferente que en Júpiter. Por ejemplo, en Júpiter pesarías muchísimo más de lo que pesas en la Tierra, si te vas al medio interestelar, tu peso sería nulo.

«Eso no puede ser una propiedad física porque cambia dependiendo del lugar en donde estás», explicó.

