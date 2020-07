LLAMA DIF A DONAR MEDICAMENTOS

Con el fin de seguir apoyando a las familias que más lo necesitan, DIF Municipal hace la invitación a donar al centro de acopio de medicamentos de cuadro básico y controlado, ya que la paramunicipal cuenta con farmacia para apoyar a la ciudadanía.

A través del departamento de Asistencia Social de la paramunicipal, se entrega medicamento a usuarios que lleguen a solicitarlo, sin embargo, cuando se trata de medicamento controlado es necesario presentar receta médica.

“Hacemos un llamado a la comunidad sanluisina a sumarse y donar medicamento que no requieran o no usen (que esté vigente) para que pueda ser entregado a alguien que lo necesite; la mayor parte del tiempo en casa contamos con medicina que no utilizamos y donarla es una excelente opción de ayuda”, comentó la Directora del DIF.