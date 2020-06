FALLECIÓ VICEPRESIDENTE DE LA TRIBU COCOPAH

Redacción

SOMERTON, Arizona

La Tribu Cocopah lamentó el fallecimiento del vicepresidente tribal J. Deal Begay Jr., quien perdió la batalla por su vida las primeras horas del 21 de junio en el Centro Médico Regional de Yuma.

“Estamos conmocionados y devastados con esta noticia inesperada”, dijo la presidenta del concejo tribal, Sherry Cordova. “La tribu Cocopah ha perdido un gran luchador para la gente de Cocopah”.

Por su parte el alcalde de San Luis, Gerardo Sanchez, publicó en Facebook al conocer la noticia “hoy es un día triste para el condado de Yuma, ya que hemos perdido un gran líder. La tribu india Cocopah anunció el fallecimiento del vicepresidente J. Deal Begay, Jr. Aquí en la Ciudad de San Luis estamos agradecidos por lo que el Vicepresidente J. Deal Begay Jr. ha hecho por nuestro comité y el apoyo que nos ha brindado. Será realmente extrañado. Descansa en paz”.

Our deepest condolence to the family of Mr. J. Deal Begay Jr. and to la Ciudad de Somerton lamentó la perdida de Mr. De J. Deal Beggy Jr., indicando su agradecimiento por el apoyo a los residentes de Somerton.