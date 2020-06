LA AOASL DEBE OPERAR CUANTO ANTES

Debe ser un Órgano de ayuda y gestoría para productores

Partiendo de que el Gobierno ha dejado de la mano al sector agrícola, el ejidatario Ramiro Contreras Duarte, declaró que la formación de la Asociación de Organismos Agrícolas de San Luis –AOASL-, debe ser ya y operar como protectora y de ayuda al agricultor en general.

El ejidatario del San Luis, considera que actualmente es el momento de que los dos sectores, social y privado, se junten en uno solo para formar la mencionada Asociación que tenga la fuerza suficiente para luchar por precios justos en los insumos, pero también por valor en las cosechas, al igual que buscar posiciones políticas en el Gobierno.

Necesitamos, dijo, un Organismo capaz de contactar compradores de los productos nuestros en cualquier parte del mundo a precio justos para que todos ganemos.

No es posible que en la actualidad muchos productores de trigo harinero estén pensando dónde van a colocar su producción porque no hay suficientes compradores, como también, los trigueros del grupo cinco, no saben dónde vender su grano para que se lo paguen mejor, dijo el productor del régimen social.

En cuanto al Gobierno, la Asociación que está en trámite de formación deberá

Hacer que la parte oficial cumpla su función de rector en la agricultura, pero a la vez de ofrecer las herramientas a los campesinos para producir los alimentos que se necesitan para alcanzar la autosuficiencia, citó el campesino.