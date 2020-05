DESTINARON A SALUD RECURSOS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

La pandemia por el coronavirus ha mermado los recursos para atender la violencia contra las mujeres, reconoció la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La funcionaria entró en comunicación con Amnistía Internacional y la Red de Refugios para Mujeres vía remota, cuyos representantes alertaron por la falta de recursos.

“Sí he estado preocupada y ocupada. Hemos estado viendo otras opciones como la Unión Europea, con algunas embajadas que no han tenido la oportunidad de ejercer algunos recursos que han sido destinados a derechos humanos y a mujeres, que pudiéramos tocar la puerta de estas embajadas para que pudiéramos tener esta alternativa de recursos”, planteó.

Sánchez Cordero explicó que la situación de la crisis de salud es una crisis también económica.

“Es una crisis de recursos, muchos de esos recursos se están derivando al sector salud indiscutiblemente. No estamos ocultando nada, están destinándose al sector salud por esta pandemia y esta situación de salubridad general que ni siquiera el mundo no la esperaba. Será un antes y un después”.

La funcionaria informó que la Segob ha buscado alternativas para conseguir recursos con organizaciones.

“No queremos decirles que está todo resuelto, no, no está todo resuelto, pero hay una incertidumbre sí y tenemos que partir de que hay una incertidumbre. Tenemos que partir que nuestro presupuesto es incierto, tenemos que partir de que hay una crisis económica y una crisis de salud, si no estamos conscientes de esta situación no vamos a avanzar”.