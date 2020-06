NO SE PUEDE ABRIR TODAVÍA

La Secretaría de Salud clausura establecimientos comerciales que se aceleraron con la apertura.

Alberto de la Hoya

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.-

No, no es momento de abrir negocios no esenciales, para lo cual, la Secretaría de Salud estatal realiza una inspección a lo largo y ancho de la ciudad para detectar establecimientos que no deben estar abierto; luego procede a su clausura.

Esta mañana un comercio de venta de ropa tuvo que ser clausurado por inspectores de Coesprisson, por omisión al decreto gubernamental que obliga al cierre de establecimientos considerados con actividad no esencial.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a que se atienda y entienda que la “nueva normalidad” que inició el 1 de junio, se trata solo de la reactivación de actividades como la construcción, la minería y fabricación de equipo de transporte.