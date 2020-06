PIDEN TRATAR AGUAS DEL CANAL SANCHEZ MEJORADA

Son 5 metros que además de contaminada la contabilizan

Para el productor agrícola Jorge Morales Contreras, las aguas del Canal Sánchez Mejorada, además de estar contaminadas por productos químicos aplicables para la disolución de los sólidos del drenaje de Yuma, Arizona, también la contabilizan como si fuera apta para la agricultura.

El usuario del Modulo de Riego Número 22, da a conocer que los químicos que contienen esos volúmenes que Estados Unidos entrega a México por el llamado Lindero sur, no deben contabilizarse porque afectan las tierras de cultivo de toda la parte sur.

Además de este daño, revela que anteriormente esa agua la Comisión Internacional de Límites Aguas –CILA- del vecino país del norte, no la contabilizaba en la cuota de los mil 850 millones de metros cúbicos que se entregan a México.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, el campesino dice que además de los químicos que traen esos 5 metros cúbicos de agua del Sánchez, también contiene una salinidad que supera las mil 300 partes por millón.

Todos estos ingredientes, dice, son los que están haciendo que las tierras de los valles de San Luis y Mexicali, en su parte sur, estén dejando de ser buenas en la producción.

Si no se puede desviar esa agua hacia otro lugar para no afectar a la agricultura, al menos debería de no contabilizarse en la cuota que se entrega a México, sugirió el usuario.

Otra solución que da al añejo problema, es la que se está utilizando con la mezcladora cuando funciona, y se refiere a revolver esas aguas con las de la Presa José María Morelos y Pavón, y la de la Mesa Arenosa.

Mezclando estas aguas, considera que la salinidad se reducirá y no dañara a las parcelas como esta sucediendo actualmente.